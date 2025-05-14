شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تُعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا من أبرز نماذج التعاون الثنائى بين الشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشمل مجالات متعددة مثل التجارة، الاستثمار، والمساعدات الفنية.

فيما يلى أبرز 10 معلومات حول هذه العلاقات:

1. حجم التبادل التجاري: بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا نحو 6.8 مليار يورو خلال عام 2023، بزيادة قدرها 24% مقارنة بعام 2022.

2. الصادرات المصرية: تضمنت الصادرات المصرية إلى ألمانيا فى النصف الأول من 2024 خضروات وفواكه بقيمة 93 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 68 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار.

3. الواردات من ألمانيا: شملت الواردات المصرية من ألمانيا خلال نفس الفترة آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 628 مليون دولار، وسيارات وجرارات بقيمة 464 مليون دولار، ومنتجات صيدلة بقيمة 206 ملايين دولار.

4. الاستثمارات الألمانية فى مصر: ارتفعت الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة 31% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.9 مليار دولار حتى يونيو 2024، مع زيادة عدد الشركات الألمانية العاملة فى مصر إلى 1,609 شركة.

5. الاستثمارات المصرية فى ألمانيا: بلغت الاستثمارات المصرية فى ألمانيا 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024.

6. المساعدات الفنية: وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو فى ديسمبر 2024، لدعم التعليم الفنى والخدمات الصحية والاجتماعية.

7. التعاون فى التعليم الفني: بلغ التعاون المالى بين مصر وألمانيا فى مجال التعليم الفنى حوالى 121.5 مليون يورو، بهدف تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفنى فى مصر.

8. الشركات الألمانية فى مصر: تعمل أكثر من 1,200 شركة ألمانية فى السوق المصرى، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والبنية التحتية.

9. المنتديات الاقتصادية: تم الترتيب لعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، لتعزيز التعاون فى قطاعات استراتيجية.

10. التعاون فى الطاقة المتجددة: ناقشت مصر وألمانيا فى أبريل 2024 سبل تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ضمن جهود التعاون فى مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.