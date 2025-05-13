الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 13 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء  في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم


* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.
* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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