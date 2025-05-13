شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم



* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري