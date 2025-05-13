شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 13 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.
* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.
* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز