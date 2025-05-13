شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن مصر العليا، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعامة للصوامع والتخزين، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

البورصة تربح 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.13%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 30.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 219.2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 305 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه، 259.4 ألف جنيه، 28.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 1.3 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالداخليين بالشركة العربية للأسمنت عدد 1.7 مليون سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة مجموعة أي أف جي القابضة عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وسبيد ميديكال، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 20 ألف سهم، 250 ألف سهم، 40 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 500 ألف سهم، 500 مليون سهم.

أعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، عن بيع المساهم أحمد فؤاد محمد عياد عدد 40 ألف سهم بسعر 12.05 جنيه بقيمة إجمالية 482.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 9.3% إلى 8.79%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، إيرادات تشغيلية بلغت 27 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.6 مليار جنيه مقارنة مع 11.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%.

حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 112.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 110.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.7 مليون دولار مقارنة مع 12.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 37%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 56.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 59.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي ربح الفترة 18.1 مليون جنيه مقارنة مع 17.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 5%.

حققت المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إيرادات بلغت 12.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل إيرادات 19.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 11.6 مليون جنيه.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 819.7 ألف جنيه مقارنة مع 1.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 22.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.007 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 555.4 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 81.4%.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إيرادات نشاط بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 791.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 112.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 128.9 مليون جنيه.

حققت شركة سماد مصر-ايجيفرت، صافي مبيعات بلغت 47.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 155.7 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 6.8 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.041 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 45.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 352 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 195.1 مليون جنيه، بنسبة نمو 80.5%.

حققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 865.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 456.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 85.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 60.1 مليون جنيه.

أوراسكوم المالية



أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن تنفيذ صفقة بيع عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية، إلى شركة كليفر هولدينج ليميتد، وذلك مقابل مبلغ 13 مليون دولار.

مينا فارم للأدوية

أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماويات، عن تلقيها خطاب من المساهم الرئيسي شركة تريكوير بي.في-المساهم بنسبة 79.59% في رأسمال شركة مينا فارم، بتوقيع اتفاقية اكتتاب (ملزمة ومشروطة باستيفاء بعض الشروط التعاقدية بين الأطراف) مع أحد المؤسسات الاستثمارية بشأن الاكتتاب بنسبة أقلية في رأسمال شركة تريكويرا بي في، واستكمال الاتفاقية من عدمه مرهون بتحقيق واستيفاء الشروط المنصوص عليها بين الأطراف.