الاقتصاد

مواعيد عمل البنوك غداً الأربعاء 14 مايو 2025

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مواعيد عمل البنوك غداً الأربعاء 14 مايو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:05 م

تبدأ مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية غداً الأربعاء 14 مايو 2025، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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