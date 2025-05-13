شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنوك غداً الأربعاء 14 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية غداً الأربعاء 14 مايو 2025، من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وتعمل شبكة فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكا، خلال الأيام من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.

وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى، البالغ عددها نحو 25 ألف ماكينة، على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.