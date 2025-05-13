شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصري .. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 10 جنيهات للجرام بالتداول المسائي، في ظل تقلبات مستمرة يشهدها سوق الذهب المحلي تأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

عيار 21 : 4630 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا

ويأتي هذا التراجع بعد فترة استقرار نسبي شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث كانت تدور حول مستوى 4650 جنيهًا لعيار 21، قبل أن تعاود الانخفاض اليوم.

ويُرجع محللون هذا الانخفاض إلى هبوط الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات طفيفة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن تأثيرات العرض والطلب في السوق المحلي.

ورغم التراجع، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للكثير من المواطنين والمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفعهم إلى متابعة تحركات الأسعار بدقة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.