شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد في أسعار الذهب بالسوق المصري .. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيدالثلاثاء، 13 مايو 2025 09:04 م
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 10 جنيهات للجرام بالتداول المسائي، في ظل تقلبات مستمرة يشهدها سوق الذهب المحلي تأثرًا بعدة عوامل محلية وعالمية.أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام
عيار 21 : 4630 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام
سعر الجنيه الذهب: 37,080 جنيهًا
ويأتي هذا التراجع بعد فترة استقرار نسبي شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، حيث كانت تدور حول مستوى 4650 جنيهًا لعيار 21، قبل أن تعاود الانخفاض اليوم.
ويُرجع محللون هذا الانخفاض إلى هبوط الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% بنهاية تعاملات الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات طفيفة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن تأثيرات العرض والطلب في السوق المحلي.
ورغم التراجع، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للكثير من المواطنين والمستثمرين، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفعهم إلى متابعة تحركات الأسعار بدقة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
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