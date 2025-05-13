"التمثيل التجاري ينظم ملتقى استثماري لوفد من 37 رجل أعمال صيني

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القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود مكتبي التمثيل التجاري في كل من بكين وشنغهاي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين ، نظم التمثيل التجاري المصري اليوم الثلاثاء ١٣ مايو ٢٠٢٥ بمقره بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" ملتقى استثماري ضم وفدًا صينيًا رفيع المستوى من المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية والمجلس الوطني الصيني للمنسوجات يتكون من ٣٧ من المستثمرين الصينيين والممثلين لعدد ٢٣ شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، وبمشاركة كل من وزارة الصناعة (هيئة التنمية الصناعية ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وترأس الوفد الصيني زانغ تاو مدير التسويق في المجلس الوطني الصيني للمنسوجات ونائب رئيس جمعية المنسوجات الصينية.

أعرب الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري نيابة عن الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - رئيس التمثيل التجاري عن ترحيبه بالوفد الصيني، مؤكدًا على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأوضح سيادته أهمية السوق المصري في الوقت الراهن في ظل المتغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي، حيث أوضح سيادته أن السوق المصري هو سوق كبير وواعد حيث قامت الدولة المصرية بالعمل على عدة محاور لتحسين المناخ الاستثماري من حيث عدد الاتفاقات الدولية التي تتيح للشركات الدخول لأهم الأسواق الدولية بدون جمارك والعمل على تحسين البنية التحتية الداخلية وربطها بالعديد من الموانئ وكذا العمل على تطوير الأطر التشريعية للاستثمار وما يتضمنه من حوافز وفرص للمستثمرين.

كما قام ممثلو كل من جمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة باستعراض المتغيرات الدولية المؤثرة على خطوط الإمداد في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك مختلف المقومات الجاذبة للاستثمار في مصر، ومن أبرزها الموقع الجغرافي المتميز، وتوافر بنية تحتية صناعية متطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فضلًا عن العمالة الماهرة وتوافر خامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الصيني لمصر والتي نظمتها إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري قد تضمنت ترتيب عدد آخر من اللقاءات والزيارات الميدانية، من بينها لقاء مع السيد المهندس وزير قطاع الأعمال العام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المطورين الصناعيين بالمناطق الاقتصادية المختلفة في مصر.

وتعتبر زيارة المجلس الوطني الصيني للملابس والمنسوجات لمصر هي الثانية من نوعها، وذلك بعد نجاح الزيارة الأولى للمجلس العام الماضي والتي أسفرت عن استثمارات جديدة لعدد من الشركات الصينية الأعضاء به بنحو 500 مليون دولار أمريكي.