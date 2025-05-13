شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وصعد قطاعا مواد البناء، والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وقفزت قطاعا البنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.

وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.2%، ونما قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، ونزل قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.13%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 30.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 219.2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 305 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه، 259.4 ألف جنيه، 28.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.