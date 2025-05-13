شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ3972 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.



أسعار الذهب فى مصر اليوم



* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.



وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.