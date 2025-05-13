شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مستمرة فى الذهب اليوم بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الجرام الواحد بمقدار 10 جنيهات مصرية وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

* عيار 24: 5297 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 21 : 4630 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 18: 3972 جنيهاً مصرياً للجرام.

* عيار 14: 3090 جنيهاً مصرياً للجرام.

* سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً مصرياً.



ويأتي هذا الانخفاض بعد فترة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي حول مستويات 4650 جنيها لكن عوامل العرض والطلب تؤثر في حركة الأسعار.



ويرجع محللون هذا التراجع إلى انخفاض في الأسعار العالمية للذهب بنسبة 2.1% بختام الأسبوع، مع تغيرات طفيفة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بجانب عوامل العرض والطلب المحلية.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، ويتابع المستهلكون والمستثمرون عن كثب تحركات الأسعار لاتخاذ القرارات المناسبة.