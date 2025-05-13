شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الأولى من معرض ومؤتمر The Real Estate Expo خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو بمشاركة كبرى شركات التطوير العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة طارق نور إيفنتس- الرائدة في مجال المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط - النسخة الأولى من معرض ومؤتمر The Real Estate Expo، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، والتي سوف تطرح مراحل جديدة من مشروعاتها العقارية والسياحية بمختلف وجهات التطوير العقاري، وستقدم عروض حصرية بتخفيضات وأنظمة سداد غير مسبوقة لزوار المعرض.

يأتي تنظيم معرض ومؤتمر The Real Estate Expo، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم نمو القطاع العقاري المصري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وفي إطار استراتيجية شركة طارق نور إيفنتس، لتنظيم معارض عقارية كبرى تسهم في تنشيط مبيعات شركات التطوير العقاري، وتلبية متطلبات العملاء سواء الراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري، وتحقيق عائد مرتفع.



يعد معرض The Real Estate Expo، أهم وأكبر معرض استثمار عقاري في مصر، حيث يجمع أكبر عدد من المطورين العقاريين الذين يقدمون أحدث المشروعات العقارية بعروض ومراحل حصرية لأول مرة من بينها طرح وحدات بدون مقدم وبأقساط تمتد حتى 12 سنة وبخصم يصل إلى نسبة 50% على السداد الفوري "الكاش"، ويوفر المعرض لزواره تحقيق عوائد مرتفعة من الاستثمار العقاري، والذي جاء في صدارة الأوعية الاستثمارية خلال آخر 10 سنوات، محققًا ربحية مرتفعة للمستثمرين.



وفي هذا السياق قال مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة طارق نور إيفنتس :" يمثل معرض ومؤتمر The Real Estate Expo، منصة استراتيجية لدعم نمو السوق العقاري المصري وتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات العقارية والسياحية، من خلال تهيئة بيئة مثالية تجمع كبرى شركات التطوير العقاري تحت سقف واحد، بما يتيح للعملاء التعرف على أحدث المشروعات والاستفادة من العروض الحصرية وأنظمة السداد الميسرة التي يقدمها المعرض".



كما أضاف إسماعيل :" نهدف ايضاً إلى تيسير رحلة الشراء على العملاء، سواء الباحثين عن سكن دائم أو فرص استثمارية مدروسة، وذلك من خلال جمع الخيارات العقارية في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد ويمنح الزائر القدرة على المقارنة واتخاذ القرار المناسب بثقة، بجانب ذلك يمثل المعرض منصة حوار وتفاعل بين المستثمرين والمطورين وصناع القرار، لمناقشة التحديات والحلول وتبادل الرؤى المستقبلية التي تضمن استدامة النمو في هذا القطاع الواعد".



وأكد "نؤمن بأن القطاع العقاري هو أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ولهذا نعمل على تقديم تجربة متكاملة تواكب تطلعات السوق، وتسهم في تنشيط حركة البيع والشراء، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والدولي، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة وخططها للتنمية المستدامة".



ويشارك في معرض The Real Estate Expo، أكثر من 20 شركة تطوير عقاري كبرى منها: بالم هيلز للتعمير، أورا ديفلوبرز، حسن علام العقارية، تطوير مصر، هايد بارك العقارية للتطوير، الأهلي صبور للتطوير العقاري، وادي دجلة، بيتر هاوس، إنجاز العقارية، بي أر إي للتطوير العقاري، رؤية للاستثمار العقارى، انرشيا للتطوير العقاري، People & Places.



كما يشارك في المعرض ايضاً شركات: الدولية للتطوير العقاري، ليفينج يارد، ذا ارك للتطوير العقاري، نجمة ووك، ريدي جروب، NTG Development، ايوان للتطوير العقاري، ام سكوير للتطوير العقاري، فرونت لاين، نيو تاون جروب، بالإضافة إلى شركة التسويق العقاري Y the brokers:

عن شركة طارق نور ايڤنتس



المعروفة سابقًا بالمجموعة العربية الأفريقية للدعاية والمؤتمرات الدولية (أبيك AAPIC.) تأسست شركة AAPIC في عام 1983، وهي شركة رائدة في مجال المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم فريقاً المخصص خدمات متنوعة للشركات المحلية والإقليمية تجمع بين التفكير الإبداعي والبصيرة التجارية والاهتمام بأدق التفاصيل في تحويل الأفكار إلى حقيقة، وتنفيذها ببراعة حتى في أصغر التفاصيل.