شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-5-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3960 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5280 جنيهًا

عيار 21: 4620 جنيهًا

عيار 18: 3960 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا

وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. وقد أدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً