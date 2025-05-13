شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الأهلي عند 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50=51 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.