شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت: رحمة رمضانالثلاثاء، 13 مايو 2025 06:00 م
يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الأهلي عند 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50=51 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز