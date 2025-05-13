نائب وزير الإسكان يفتتح معرض المياه والصرف الصحي والبنية التحتية WATREX EXPO

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض المياه والصرف الصحي والبنية التحتية WATREX EXPO في نسخته التاسعة بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "توطين التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاعين المحلي والدولى لفتح آفاق جديدة فى الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة"، وذلك بمشاركة العديد من الجهات العاملة بقطاع المرافق وسفراء عددٍ من الدول الأفريقية، والشركات المصرية والعالمية، في إطار خطة دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشركات المصرية والعالمية في توطين الصناعة.



ثم تفقد نائب وزير الإسكان، أجنحة الشركات المشاركة في المعرض من مصنعين محليين وعالميين لمكونات منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية ودعمها الكامل للمنتج المحلي وتشجيع توطين الصناعة للمهمات الكهروميكانيكية، وكذلك تشجيع المطورين الصناعيين المحليين على عمل شراكات مع الكيانات الصناعية العالمية وفتح مصانع جديدة من خلال خطة الدولة لفتح أسواق جديدة داخل مصر، وكذا التصدير لدول أفريقيا والخليج العربي وبأسعار تنافسية تسهم في زيادة الطلب علي المنتج المحلي، وتطبيق الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة.



وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، جناح وزارة الإسكان بالمعرض، وتم عرض الإدارة الذكية المستدامة للأزمات بشركة مياه الشرب بالقاهرة وعمل الشركة على التكامل بين الجهات المعنية بالخدمات الأخرى والتنسيق الدائم والتعامل الفوري مع الأزمات، مؤكداً ضرورة نقل الخبرات بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.



كما ناقش نائب وزير الإسكان، مع سفراء ورجال أعمال الدول الأفريقية المشاركة، أهمية التعاون المستقبلي وزيادة تبادل الخبرات من خلال الاستعانة بالشركات المصرية ونقل تجربة الدولة المصرية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في ظل النقلة العمرانية الهائلة التي تشهدها البلاد.



كما اطلع نائب وزير الإسكان، على أحدث أنظمة التحكم والمراقبة بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، مؤكداً أهمية المراقبة والتحكم اللحظي بأنظمة الصرف الصناعي مما يتيح الفرصة للمطورين الصناعيين لتقنين أوضاعهم.



هذا وقد كلف الدكتور سيد إسماعيل، الجهات المعنية بالوزارة باختبار المكونات الحديثة المستخدمة بأنظمة معالجة الصرف الصحي طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية حتى يتم الاستعانة بها لرفع كفاءة المحطات القائمة ومن ثم رفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصحي بشكل عام، كما تفقد الأنظمة الحديثة التي يمكن الاستعانة بها بمشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بالمناطق النائية.



واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الجولة التفقدية بالمعرض بالتأكيد على دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشركات المصرية والعالمية التي بدأت بالفعل بإنتاج مستلزمات منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، آملاً زيارة مصانع هذه الشركات فى القريب العاجل لدعم توطين الصناعة وتشجيع الأفضلية المحلية.

ويُعد معرض المياه والصرف الصحي والبنية التحتية WATREX EXPO واحدا من أكبر المعارض المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المياه والصرف.



جدير بالذكر أنه رافق الدكتور سيد إسماعيل، كل من المهندس أمين شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومسئولي الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة ومجموعة من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.