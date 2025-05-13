شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يعاود التراجع فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تداولات مساء اليوم، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع خلال جلسة الأمس، وهبط الذهب في مصر بحوالي 15 جنيها فقط، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 5280 جنيهًا.

عيار 21: 4620 جنيهًا.

عيار 18: 3960 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا.

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.6%

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 3265 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3237 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3253 دولار للأونصة لتتراجع الآن عند 3231 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في أسعار الذهب بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 2.7% وسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3207 دولار للأونصة. دفع هذا بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع الذهب للدخول في صفقات شراء من جديد مما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم.

بعد يومين من المفاوضات في جنيف أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث انخفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وانخفضت الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية.