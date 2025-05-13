شكرا لقرائتكم خبر انطلاق أعمال «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم عن انطلاق أعمال «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ»، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة والتميز والأمان، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم الحج الذي تُنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة التقنية والخدمات المقدمة في موسم حج هذا العام، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن التمرين الذي تنفذه على مدى يومين في محافظة جدة، يشارك فيه أكثر من 300 جهة وطنية يمثلها أكثر من800 مسؤول ومختص في مجال الأمن السيبراني، حيث يتضمن إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، باستخدام بيئة تقنية واقعية لتمكين المشاركين فيه من تطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية الطارئة؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، وذلك عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

ويشتمل «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ» على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.