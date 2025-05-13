الذهب يشتعل في الأسواق ..30 جنيهًا زيادة في الجرام وسط صعود عالمي للمعدن الأصفر

الشارقة - اميمة ياسر - سجّلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، لترتفع جميع الأعيرة بقيمة تصل إلى 30 جنيهًا للجرام، مقارنة ببداية التعاملات. ويعكس هذا الارتفاع تأثر السوق المحلي بالتقلبات الحادة التي يشهدها الذهب عالميًا.

ووفقًا لبيانات شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن حركة الأسعار تأتي وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية التي تعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



أسعار الذهب اليوم في مصر (بعد الزيادة):

عيار 14: 3080 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3960 جنيهًا للجرام

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4620 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5280 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب:

ارتفع إلى 36960 جنيهًا (وزنه 8 جرامات من عيار 21)، مع اختلاف طفيف حسب المصنعية من تاجر لآخر.

أسعار السبائك الذهبية اليوم:

سبيكة 10 جرامات: 52800 جنيه

سبيكة 50 جرامًا: 264000 جنيه

الأونصة الذهبية (31.1 جرام من عيار 24): 164208 جنيهات

تُعد السبائك خيارًا مفضلًا للاستثمار، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.



السوق العالمية تواصل الارتفاع:

ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 0.53% ليصل إلى 3253 دولارًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج، مدفوعًا بتراجع شهية المخاطرة عالميًا وزيادة الطلب على الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.



أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر: