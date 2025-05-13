شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سعد الدين للغازات بقيمة 152 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سعد الدين للغازات البترولية (اسبي جاس)، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 152 مليون جنيه، وصفقتين على شركة الصبر للاستيراد والتصدير بحجم تداول 540 ألف سهم بقيمة 40.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة تراست بتروليوم سيرفس بحجم تداول 338.4 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.6 مليون سهم بقيمة 219.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 74 عملية.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.13%، والعرب على 4.22%، واستحوذت المؤسسات على 30.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 219.2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 305 ملايين جنيه، 7.1 مليون جنيه، 259.4 ألف جنيه، 28.9 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

