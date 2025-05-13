شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 24 سعر 4635 جنيه، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 4635 جنيها

- عيار 21: 4625 جنيها

- عيار 18: 3972.75 جنيهًا

- عيار 14: 3090 جنيها

- الجنيه الذهب 37080 جنيها

وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة ثلاثة أشهر، حيث خفّضت واشنطن الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفّضت بكين رسومها على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، وأدى هذا الإعلان إلى صعود حاد في أسواق الأسهم العالمية.

وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم جمركية مشددة الشهر الماضي، مما تسبب في نشوب حرب تجارية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



