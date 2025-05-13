شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُشارك فى قمة «رايز أب 2025» للشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، شاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في النسخة الـ12 لقمة رايز أب للشركات الناشئة، التي أقيمت من 8 إلى 10 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مستثمر إقليمي ودولي، و350 شركة ناشئة مبتكرة، و20,000 رائد أعمال ومبدع من مختلف أنحاء المنطقة.

وشارك ممثلو المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجلسة الافتتاحية بقمة رايز أب RISEUP 2025، تحت عنوان "تعزيز الشركات الناشئة والسياسات الحكومية الداعمة"، وذلك بحضور تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بالوزارة، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.

وخلال الجلسة، أكد تامر طه، على الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحفيز بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوجيهاتها بسرعة العمل على إطلاق ميثاق الشركات الناشئة، الذي سيتم الإعلان عنه قريبًا، والذي سيسهم بشكل فعال في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة تنافسية الدولة.

وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، ستشكل نسبة 44% من سوق العمل المصري من الجيل زد "Gen Z"، موضحًا خصائص هذا الجيل وطموحاته في مجالات ريادة الأعمال والابتكار مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المواهب والاستفادة من الطبيعة الاستثمارية الخصبة للسوق المصري، التي تعتبر مؤشرًا قويًا وفرصة كبيرة لجذب استثمارات راس المال المخاطر وتوفير فرص العمل اللائقة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أهمية الدور الحكومي في دعم بيئة ريادة الأعمال، حيث تتخذ الحكومة خطوات ثابتة وفعالة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على وضع سياسات داعمة لريادة الأعمال، مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالمواهب وتنسيق المبادرات والمشروعات التي تدعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ربط ابتكارات الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.

وشاركت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجناح خلال فعاليات المؤتمر، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، حيث تم تعريف رواد الأعمال بأهداف المجموعة الوزارية ودورها في دعم وتمكين الشركات الناشئة، إلى جانب استقبال مقترحات المشاركين التي يمكن تضمينها في 'ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر' الجاري العمل عليه.

كما تضمن الجناح تقديم معلومات حول الخدمات المقدمة من الوزارة لمجتمع الأعمال، بما في ذلك منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تهدف إلى تشبيك الشركات بالمستثمرين وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي.

كما شاركت الوزارة في تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "المائدة المستديرة للفرص غير المستغلة لريادة الأعمال الإفريقية" وذلك بالتعاون مع رايز أب وانطلاق، حيث شهدت الجلسة مشاركة العديد من المستثمرين الأفارقة وجهات داعمة إقليمية وصنّاع السياسات بهدف فتح آفاق جديدة لريادة الأعمال في القارة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الاستثمارات في القارة.



