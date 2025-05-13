شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 امام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالثلاثاء، 13 مايو 2025 04:00 م
استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث استقر بالبنك المركزي عند 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50=51 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء.
50.51 جنيه للبيع.
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