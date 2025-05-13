شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون فى حالة حذر استعدادا لإعلان بيانات التضخم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت مشاعر المستثمرين إلى الحذر، اليوم الثلاثاء، مع ترقبهم لإعلان وزارة العمل الأمريكية بيانات التضخم لشهر أبريل الماضى، وذلك بعد المكاسب التى حققتها الأسواق أمس الاثنين، على خلفية خفض الولايات المتحدة والصين لرسومهما الجمركية المفروضة على صادرات كل منهما بشكل مؤقت لمدة 90 يوما.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية افتتاحا ضعيفا، في حين أن مؤشر "ستوكس أوروبا 600" المكون من الأسهم الأوروبية الرئيسية بدأ بتداول طفيف في المنطقة الإيجابية.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.3% في افتتاح التداولات الأوروبية، بينما تراجعت عقود مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.4%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5%.

وبدأت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم بالاقتراب من حالة الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2%، في حين شهد مؤشر "FTSE 100" في المملكة المتحدة ارتفاعًا طفيفًا.

وفي آسيا، تباينت الأسواق حيث ارتفع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 1.4%، بينما سجل مؤشر شنجهاي المركب في الصين زيادة بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج بنسبة 1.7%.

وفيما يخص العملات الرقمية، تراجع سعر البتكوين بنسبة 0.2% ليصل إلى 102,463 دولارًا بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف عند 105,716 دولار أمس الاثنين، وقال المحللون إن المستثمرين رحبوا بتخفيف التوترات التجارية، لكنهم ظلوا حذرين، حيث لا تزال الرسوم الجمركية مرتفعة تاريخيًا وتشكل خطرًا على النمو العالمي.

وحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة، ساهمت الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن في تقليل التوقعات بشأن خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقارير الأرباح القادمة وسط "عدم اليقين المستمر" حول ما سيحدث بعد فترة التوقف المؤقت للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين التي تمتد لـ90 يومًا.

وعن عائدات السندات الأمريكية، ظل عائد السندات لأجل 10 سنوات ثابتًا عند 4.457% بعد أن ارتفع بمقدار 8 نقاط أساس يوم الاثنين، لكن المحللين الاستراتيجيين يتوقعون أن ترتفع العوائد في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة مع تزايد القلق بشأن التضخم والعجز على حساب القلق بشأن النمو.

وعلى جانب العملات، تراجع الدولار الأمريكي بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في شهر في الجلسة السابقة أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية مؤخرًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 101.618 بعد أن سجل 101.977 يوم الاثنين.

وحول السلع الرئيسية، ارتفعت أسعار النفط في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل مفاوضات التجارة وقلق الأسواق بشأن زيادة المعروض من أوبك+، وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.2% ليصل إلى 65.08 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% ليصل إلى 62.09 دولارًا للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في الجلسة السابقة.

واستعاد الذهب بعضًا من قيمته في بداية التداولات الأوروبية بعد أن انخفضت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع أمس الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% لتصل إلى 3,260.90 دولار للأونصة.