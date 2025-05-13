شكرا لقرائتكم خبر عن 29 شركة في قطاعات التشييد والبناء تشارك بمعرض متخصص في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم جهود إعادة إعمار ليبيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، افتتح السفير تامر الحفني، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، الجناح المصري المشارك في معرض ليبيا بيلد (Libya Build)، أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في المنطقة، وذلك بمشاركة 29 شركة مصرية تعمل في مجالات متنوعة من قطاع التشييد ومواد البناء.

وشهد الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الإسكان والمرافق الليبي أبو بكر الغاوي، ورئيس مجلس رجال الأعمال الليبيين رشيد صوان، إلى جانب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية محمد مجيد، وممثلين عن الشركات المصرية المشاركة في المعرض.

وتُقام فعاليات المعرض في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري، بمشاركة 9 دول، من بينها مصر، إيطاليا، تركيا، فرنسا، مالطا، تونس، ألمانيا، الصين، والنمسا.

وأكد أشرف عبد الرحيم، أحد المشرفين على تنسيق مشاركة الجناح المصري، أن هذه المشاركة الواسعة تعكس حجم اهتمام الشركات المصرية بالسوق الليبي، الذي يمثل أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، في ظل الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده ليبيا من جهود كبيرة في مجال إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن تواجد هذا العدد من الشركات المصرية يفتح المجال لتعزيز الشراكات الثنائية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية ويعزز من فرص النمو والازدهار المشترك بين مصر وليبيا.