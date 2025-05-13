الاقتصاد

ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13 - 5- 2025

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ختام التعاملات سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13 - 5- 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 13 مايو 2025 03:11 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في ختام التعاملات حيث سجل فى البنك 164.8 جنيه  للشراء و166.02 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
164.8 جنيه للشراء.

166.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
164.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
158.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
162.3  جنيه للشراء.

165.7  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
161.2  جنيه للشراء.

166.04  جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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