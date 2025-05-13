الرئيس التنفيذي لـ”بلاك روك”: السعودية أصبحت مركزا عالميا لجذب الاستثمارات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لورنس فينك، إن السعودية أصبحت اليوم مركزاً عالمياً مهماً لاستقطاب الاستثمارات، بفضل التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها السوق السعودي، مدفوعةً برؤية السعودية 2030.

وأوضح خلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، المنعقد في الرياض، أن توسيع أسواق المال في المملكة نقطة تحول تاريخية لتصبح بين أبرز الأسواق عالميا

وأضاف، أن الجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة الاستثمار المالي، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، أسهمت في بناء ثقة متزايدة لدى المستثمرين الدوليين، مشيراً إلى أن السوق السعودي بات يمتلك مقومات تجعل منه شريكاً إستراتيجياً عالمياً في القطاع المالي.

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