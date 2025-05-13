شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع 15 جنيها فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الذهب في مصر ارتفاع بحوالي 15 جنيها مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية وتعافي الأوقية خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع خلال جلسة الأمس، الأمر الذي أعاد الطلب على الذهب إلى الارتفاع تدريجياً ولكن تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم وتأثيرها على الدولار وأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24 يسجل 5297 جنيهًا

- عيار 21 يسجل 4638 جنيهًا

- عيار 18 يسجل 3972 جنيهًا

- الجنيه الذهب يسجل 37080 جنيهًا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 3265 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3237 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3253 دولار للأونصة.

ويأتي هذا الارتفاع المحدود في أسعار الذهب بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 2.7% وسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3207 دولار للأونصة. دفع هذا بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع الذهب للدخول في صفقات شراء من جديد مما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم.

بعد يومين من المفاوضات في جنيف أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث انخفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وانخفضت الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية.