شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 أمام الجنيه إلى 50.51 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدولار اليوم الثلاثاء 13-5-2025 تراجع أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 50.37 جنيه للشراء 50.50 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.41 جنيه للشراء 50.51 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء 50=51 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.