شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ35.275 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان انخفاضا محدودا فى التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 24 الذهب عيار 24 سعر 40.325 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس والذى سجل 40.550 ريال.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.325 ريال

- عيار 22 سجل 36.975 ريال

- عيار 21 سجل 35.275 ريال

- عيار 18 سجل 30.250 ريال

- عيار 14 سجل 23.525 ريال

- عيار 12 سجل 20.150 ريال

- الاونصة 1254.250 ريال

- الجنيه الذهب 282.275 ريال

- الأونصة بالدولار 3257.97 دولار



وتعافى الذهب اليوم الثلاثاء نتيجة عمليات شراء انتقائية بعد أن تراجعت أسعاره إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، وذلك في أعقاب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين في فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما عزز شهية المخاطرة وأضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن.



