شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر .. عيار 24 يسجل 5280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب العالمي تعافي خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع خلال جلسة الأمس، الأمر الذي أعاد الطلب على الذهب إلى الارتفاع تدريجياً ولكن تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم وتأثيرها على الدولار وأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم فى مصر:

- عيار 24: 5280 جنيهًا.

- عيار 21: 4620 جنيهًا.

- عيار 18: 3960 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 36960 جنيهًا.

ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.6%

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى عند 3265 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3237 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3253 دولار للأونصة.

يأتي هذا الارتفاع المحدود في أسعار الذهب بعد أن تراجع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 2.7% وسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3207 دولار للأونصة، دفع هذا بعض المستثمرين إلى استغلال تراجع الذهب للدخول في صفقات شراء من جديد مما ساهم في ارتفاع سعر الذهب اليوم.

تخفيض الرسوم الجمركية مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر المقبلة

بعد يومين من المفاوضات في جنيف أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث انخفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وانخفضت الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية.