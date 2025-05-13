شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. دومتى تطلق منتجات مبتكرة في عالم الخبز "كل يوم جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس التزامها الدائم بالتجديد والابتكار، أعلنت دومتي عن إطلاق مجموعة متميزة من المنتجات في فئة المخبوزات إلى جانب إطلاق هويتها البصرية الجديدة ، وذلك ضمن حملتها التسويقية الجديدة تحت شعار "كل يوم جديد".

تهدف هذه الحملة إلى بناء وعي المستهلكين بأن دومتي لم تغيّر شكلها فقط، بل قدّمت أيضًا منتجات جديدة تواكب احتياجات السوق المصري المتجددة وتوسّع قاعدة عملائها. ومن خلال هذا التحديث الشامل، تؤكد دومتي أن تحولها يشمل تقديم قيمة غذائية حقيقية وجودة عالية، مدعومة بخبرة طويلة في مجال الأغذية.

عيش دومتي: إضافة مبتكرة لمائدة المستهلك المصري

بعد نجاح دومتي اللافت في تقديم سندويشات جاهزة وفينو بمذاقات مميزة، تتوسع الشركة اليوم بإطلاق فئة جديدة كليًا من العيش، تشمل أنواع توست فاخر وطازج، إلى جانب توسيع مجموعة البريوش والعيش الطري.

تضم المنتجات الجديدة خيارات متعددة مناسبة لجميع الاذواق:

1. فئة التوست:

• توست بريوش برقائق الشوكولاتة

o منتج فاخر بطعم غني بالشوكولاتة.

o مثالي للشباب والأطفال الباحثين عن نكهات ممتعة ومميزة.

o يستخدم كوجبة إفطار مميزة أو وجبة خفيفة.

• توست عالي البروتين ببذور الشيا

o غني بالبروتين ومصدر طاقة صحي.

o مناسب للرياضيين والأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحي.

o خيار مثالي لوجبات الفطور أو السناك بعد التمرين.

• توست بالحليب

o قوام طري ونكهة غنية بالحليب.

o ملائم للعائلات والأطفال لتناوله مع الإفطار أو السندويشات اليومية.

• توست بالردة

o غني بالألياف الطبيعية.

o مناسب للأشخاص الباحثين عن خيارات غذائية صحية لدعم الهضم.

• توست سادة

o توست كلاسيكي يناسب الاستخدام اليومي.

o مثالي لجميع أفراد العائلة لتحضير السندويشات والوجبات الخفيفة.

2. فئة العيش:

• فينو عادي

o عيش كلاسيكي طري وخفيف.

o مثالي للأطفال والعائلات للوجبات الخفيفة أو المدرسة.

• فينو فوكاشيا

o عيش بطابع إيطالي مع طعم غني.

o مناسب لمحبي النكهات العالمية والمقبلات.

• فينو بالزعتر

o فينو بنكهة الزعتر المميزة.

o خيار مثالي للباحثين عن وجبات خفيفة بطابع شرقي وعصري.

• فينو متعدد الحبوب

o غني بالحبوب الكاملة والمغذيات.

o يستهدف الأشخاص المهتمين بالتغذية الصحية والمتوازنة.

• بريوش

o عيش فاخر بطعم غني وقوام طري.

o مناسب للفطور أو التحلية مع الشاي والقهوة.

• عيش برجر

o عيش برجر طري مثالي لتحضير البرجر المنزلي.

o يستهدف محبي الطعام العملي والشباب والعائلات.

يمكنكم الآن الحصول على مجموعة خبز دومتي المميزة في أبرز الهايبرماركت والمتاجر الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء مصر، لتكون دومتي دائمًا بالقرب منكم في كل لحظة من يومكم.

لتُعلن دومتي بداية فصل جديد في رحلتها، حيث يجتمع الشكل الجديد لدومتي مع مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تعكس التزام دومتي بالجودة والحداثة في آن واحد. ومع هذا الإطلاق، تواصل دومتي مسيرتها في تقديم كل ما هو مميز، داعية المستهلكين لاكتشاف طعم جديد وتجربة مختلفة كل يوم، لتصبح دومتي جزءًا من رويتنهم اليومي تحت شعارها الجديد "بس انت قول دومتي".