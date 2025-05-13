الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13- 5- 2025 فى منتصف التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13- 5- 2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - عبد الحليم سالم

الثلاثاء، 13 مايو 2025 12:31 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13-5-2025، بالبنوك المصرية، وفق تعاملات البنوك في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك 164.8 جنيه  للشراء و166.02 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 13-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.8 جنيه للشراء.

166.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.2 جنيه للشراء.

166.04 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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