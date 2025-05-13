شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 13-5-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم 13 مايو 2025 استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.82جنيه للشراء.

13.98جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.91جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.91جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.80جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.89جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع