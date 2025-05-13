شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 31718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 39546 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 14237 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 9489 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 12836 نقطة، وققز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3288 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 12306 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري المصدرة لعدد 41.2 مليون سهم بقيمة 150.1 مليون جنيه.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بالشركة العربية للصناعات الهندسية عدد 1.3 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالداخليين بالشركة العربية للأسمنت عدد 1.7 مليون سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة مجموعة أي أف جي القابضة عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وسبيد ميديكال، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلث كير جروب-1 عدد 20 ألف سهم، 250 ألف سهم، 40 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 500 ألف سهم، 500 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، إيرادات تشغيلية بلغت 27 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 21.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.6 مليار جنيه مقارنة مع 11.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إيرادات فوائد بلغت 112.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 110.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 7.7 مليون دولار مقارنة مع 12.3 مليون دولار بنسبة انخفاض 37%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 56.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 59.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي ربح الفترة 18.1 مليون جنيه مقارنة مع 17.3 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 5%.

وحققت المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، إيرادات بلغت 12.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل إيرادات 19.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي ربح الفترة 2.2 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 11.6 مليون جنيه.

وفي قطاع العقاري، حققت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إيرادات نشاط بلغت 3.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 819.7 ألف جنيه مقارنة مع 1.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 22.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.007 مليار جنيه مقارنة مع أرباح 555.4 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 81.4%.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، إيرادات نشاط بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 791.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 112.8 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 128.9 مليون جنيه.

وحققت شركة سماد مصر-ايجيفرت، صافي مبيعات بلغت 47.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 41.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 155.7 ألف جنيه مقارنة مع أرباح 6.8 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.041 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 45.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 352 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 195.1 مليون جنيه، بنسبة نمو 80.5%.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، إيرادات بلغت 865.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 456.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 85.9 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 60.1 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن تنفيذ صفقة بيع عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأسمال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية، إلى شركة كليفر هولدينج ليميتد، وذلك مقابل مبلغ 13 مليون دولار.

كما أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماويات، عن تلقيها خطاب من المساهم الرئيسي شركة تريكوير بي.في-المساهم بنسبة 79.59% في رأسمال شركة مينا فارم، بتوقيع اتفاقية اكتتاب (ملزمة ومشروطة باستيفاء بعض الشروط التعاقدية بين الأطراف) مع أحد المؤسسات الاستثمارية بشأن الاكتتاب بنسبة أقلية في رأسمال شركة تريكويرا بي في، واستكمال الاتفاقية من عدمه مرهون بتحقيق واستيفاء الشروط المنصوص عليها بين الأطراف.