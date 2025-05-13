أسعار الذهب تتراوح قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تراوحت أسعار الذهب اليوم، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل اتفاق الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية، مما قلص الإقبال على الأصول ذات الملاذ الآمن منها الذهب.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (3230.99) دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما سجل انخفاضًا بمعدل (2.7) بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.2) بالمئة إلى (3235.20) دولارًا، كما ارتفعت معاملت الفضة الفورية (0.6) بالمئة إلى (32.78) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.8) بالمئة إلى (982.70) دولارًا، وانخفض البلاديوم (0.4) بالمئة إلى (942.19) دولارًا.

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