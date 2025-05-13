أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تراجعت أسعار النفط اليوم، عن أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تقليص مؤقت للرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (14) سنتًا بما يعادل (0.2) بالمئة إلى (64.82) دولارًا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (13) سنتًا أو (0.2) بالمئة إلى (61.82) دولارًا.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا جلسة الاثنين على ارتفاع بنحو (1.5) بالمئة، مسجلين أعلى مستوى إغلاق لهما منذ (28) أبريل الماضي. وجاءت الزيادة في فترة اضطراب بأسواق النفط العالمية.

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