شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، حالة من الثبات النسبي، وذلك بعد موجة تذبذب حادة أمس، عندما فقد الجرام الواحد أكثر من 175 جنيهًا متأثرًا بانخفاض أسعار المعدن عالميًا.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع عالمي لأسعار الذهب، مدفوعًا بتراجع المخاوف في الأسواق عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى انخفاض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

جاء التحول في حركة الذهب عقب إعلان واشنطن وبكين التوصل إلى تفاهمات إيجابية خلال محادثات جرت في جنيف يوم الأحد الماضي، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى "اتفاق أولي لخفض العجز التجاري"، بينما وصفت الصين ما تحقق بـ"التوافق المهم".

وساهم هذا التقدم في تهدئة التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم هدأ من وتيرة الانخفاض محليًا.