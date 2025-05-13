شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 186 ألف توك توك مرخص فى مصر والوجه البحرى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

رصدت بيانات نشرة حصر ‏المركبات المرخصة بنهاية العام الماضى 2024، تطور عدد مركبات التوك توك المرخصة فى مصر خلال الفترة المذكورة.

وسجل عدد مركبات التوك توك المرخصة فى مصر نحو 186 ألف و918 توك توك على مستوى الجمهورية، وحازت محافظات الوجه البحري على غالبية التراخيص الصادرة للتوك توك بعدد 88 ألف و431 توك توك، يليه محافظات الوجه القبلى بعدد 80 ألف و582 توك توك مرخص، أما المحافظات الحضرية فقد بلغ عدد التوك توك المرخص 17 ألف و633 توك توك، وأخيرا محافظات الحدود بعدد 272 توك توك.

وإجمالا بلغ عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.41 مليون مركبة فى 31/12/2024، مقابل 9.95 مليون مركبة فى 31/12/2023 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7٪، وبلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة 5.7 مليون سيارة بنسبة 55.1٪ من إجمالى المركبات فى 31/12/2024، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكى) حيث بلغت 5.4 مليون سيارة بنسبة 94.5٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299.8 ألف سيارة بنسبة 5.2٪ وأقلها سيارات مؤقتة بعدد 189سيارة.

وسجل إجمالى عدد الأتوبيسات المرخصة 174.6 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالى المركبات فى 31/12/2024، وجاء الأتوبيس الخاص فى المرتبة الأولى بعدد 72.8 ألف أتوبيس بنسبة 41.7٪ والاتوبيس العام فى المرتبة الأخيرة بعدد 12.9 ألف أتوبيس بنسبة 7.4٪ من إجمالى عدد الاتوبيسات.