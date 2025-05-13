الاقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء 13-5-2025

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سعر الدولار أمام الجنيه فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء 13-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان

الثلاثاء، 13 مايو 2025 08:00 ص

سجل سعر الدولار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 13-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، بالبنك المركزى 50.43 جنيه للشراء ، و 50.57 جنيه للبيع.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولاروهى كالاتى : 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.45 جنيه للشراء.
50.55  جنيه للبيع.
 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.45 جنيه للشراء.
50.55  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.45 جنيه للشراء.
50.55  جنيه للبيع.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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