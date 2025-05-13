شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء 13-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالثلاثاء، 13 مايو 2025 08:00 ص
سجل سعر الدولار فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 13-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، بالبنك المركزى 50.43 جنيه للشراء ، و 50.57 جنيه للبيع.
ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولاروهى كالاتى :
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.
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