شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ331.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر اليوم، تراجعًا ملحوظًا، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس. فقد انخفض سعر الأونصة عالميًا إلى حوالي 3,278.69 دولار، مما أثر على الأسعار المحلية في قطر.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 379.00 ريال

عيار 22 سجل 347.50 ريال

عيار 21 سجل 331.75 ريال

عيار 18 سجل 284.25 ريال

عيار 14 سجل 221.25 ريال

عيار 12 سجل 189.50 ريال

الاونصة11791.50 ريال

الجنيه الذهب2653.75 ريال

الأونصة بالدولار3239.39 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.