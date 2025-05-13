شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: نحرص على حماية "الحجاج المصريين" وعليهم الذهاب بالطرق الشرعية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير السياحة والآثار؛ شريف فتحى، حرص الوزارة على حماية مصالح الحجاج المصريين وضمان حصولهم على الخدمات المتعاقدين عليها مع شركات السياحة على أكمل وجه، مناشدًا جميع من يرغب في الذهاب لزيارة بيت الله الحرام سواء في الحج أو العمرة أن تكون عبر القنوات الشرعية فقط.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء فى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى (D-8)، حيث أكد على أن من يذهب لزيارة بيت الله الحرام للحج أو العمرة عبر القنوات الشرعية يكون في حماية الدولة والوزارة وتستطيع الوزارة متابعته ومراقبة حصوله على كافة الخدمات المقدمة له وضمان جودتها، ولكن من يذهب بالطرق غير الشرعية وغير الرسمية فلا تكون لدى الوزارة بيانات عنه وبالتالي يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة.

وشدد الوزير على أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والضوابط الموضوعة سواء للحج أو العمرة كافية لردع الكيانات غير الشرعية أو الوهمية، مناشدًا المصريين لعدم التعامل مع تلك الكيانات، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على مواجهتها بكافة الطرق.

وأكد الوزير على أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز وتحسين آليات الرقابة والمتابعة بصورة أكبر خلال مواسم الحج والعمرة القادمة، مع الاستفادة من إيجابيات هذا الموسم والبناء عليها والعمل على تلافى التحديات التى ظهرت، بجانب العمل على تطوير التعاون مع كافة الأطراف المعنية لضمان أفضل تجربة لمعتمري وحجاج السياحة.

الجدير بالذكر أنه في ضوء حصاد موسم العمرة لعام 1446هـ، فقد بلغ عدد المعتمرين المصريين لهذا الموسم ما يقرب من 904 ألف معتمر مصري، حيث تمكنت الشركات من تنظيم الرحلات وفق أعلى المعايير وبما يتماشى مع الخطط التنظيمية الموضوعة، مشيرة إلى أن هناك 800 شركة سياحة قامت بتنفيذ برامج العمرة هذا الموسم.