شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الميزان التجارى يتراجع فى فبراير مدعوما بارتفاع صادرات مصر لـ4.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير 2025، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 4.4 مليار دولار، ارتفاعا من 3.6 مليار دولار فى شهر فبراير المناظر له من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها 800 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 24.1%.

وأرجعت بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى ارتفاع صادرات مجموعة من السلع وأهمها الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها 270 مليون دولار في شهر فبراير الماضى، مقابل 207 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت نحو 63 مليون دولار، يليها صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 217 مليون دولار في شهر فبراير الماضي مقابل 193 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بزيادة بلغت 24 مليون دولار.

وتضمنت القائمة أيضا صادرات مصر من العجائن ومحضرات غذائية متنوعة والتي بلغت قيمتها 178 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 162 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت 16 مليون دولار، إلى جانب صادرات اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت 134 مليون دولار في شهر فبراير الماضى، مقابل 129 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2024، بزيادة بلغت 5 ملايين دولار.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى في فبراير الماضي لتصبح 2.33 مليار دولار، بينما كانت 3.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 29.1%، مدفوعة بارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة مقارنة بالواردات.