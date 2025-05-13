شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 فى الإمارات عيار 18 بـ295.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

فى السوق المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي حوالى 389 درهمًا إماراتيًا، بانخفاض عن سعر الأمس الذي بلغ 400.50 درهم. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 360 درهمًا، مقارنة بـ371 درهمًا فى اليوم السابق.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 389.00 درهم

عيار 22 سجل 360.00 درهم

عيار 21 سجل 345.25 درهم

عيار 18 سجل 295.75 درهم

عيار 14 سجل 229.00 درهم

عيار 12 سجل 196.25 درهم



الاونصة 12099.25 درهمالجنيه الذهب2762.00 درهم



الأونصة بالدولار3239.39 دولار

ويعد سعر الذهب فى الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية،

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.