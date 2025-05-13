شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية، اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، ثباتًا ملحوظًا في قيمتها، وذلك تذبذبًا كبيرًا وهبوطًا تجاوز 175 جنيهًا للجرام، تأثرًا بالتراجعات التي طالت أسعار الذهب العالمية.

الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي يدعم استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع عالمي، وذلك بعد يوم من الانخفاض الحاد الذي تأثر بالهبوط العالمي للمعدن النفيس.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر:

* عيار 24: 5246 جنيهًا

* عيار 21: 4590 جنيهًا

* عيار 18: 3934 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

يُعزى هذا الاستقرار النسبي في أسعار الذهب محليًا إلى الهدوء الذي طرأ على الأسواق العالمية بعد موجة انخفاض حادة شهدها المعدن الأصفر أمس. وكان هذا التراجع مدفوعًا بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين في أعقاب الإعلان عن تفاهمات إيجابية بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة.

وقد أنهت واشنطن وبكين جولة من المحادثات التجارية في جنيف يوم الأحد الماضي، معلنتين عن "اتفاق أولي لخفض العجز التجاري" من الجانب الأمريكي و"توافق مهم" من الجانب الصيني.

وقد ساهم هذا التقدم في خفض التوترات التجارية التي كانت قائمة بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.