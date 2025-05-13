الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملاته مساء الاثنين.
وأنهى المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” التداول مرتفعًا بواقع (184.70) نقطة، أو بنسبة (3.26) بالمئة، ليصل إلى (5844.61) نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع (780.06) نقطة، أي ما يعادل (4.35) بالمئة، مسجلًا (18708.61) نقاط عند الإغلاق.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (1166.43) نقطة، أو بنسبة (2.83) بالمئة، لينهي التداول عند (42415.81) نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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