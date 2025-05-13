مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملاته مساء الاثنين.

وأنهى المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” التداول مرتفعًا بواقع (184.70) نقطة، أو بنسبة (3.26) بالمئة، ليصل إلى (5844.61) نقطة.

وأضاف المؤشر ناسداك المجمع (780.06) نقطة، أي ما يعادل (4.35) بالمئة، مسجلًا (18708.61) نقاط عند الإغلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (1166.43) نقطة، أو بنسبة (2.83) بالمئة، لينهي التداول عند (42415.81) نقطة.

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