الاقتصاد

ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجّل الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا اليوم, عقب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري يقضي بخفض مؤقت للرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من (6) عملات رئيسة، بنسبة (1.5) % ليصل إلى (101.91), وتراجع اليورو بنسبة (1.54) % إلى (1.1074) دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني (1.07) % مسجلًا (1.3162) دولار، في أكبر هبوط يومي له منذ (7) أبريل.

وصعد الدولار (1.86) % أمام الفرنك السويسري إلى (0.847)، وهو أعلى مستوى له منذ (10) أبريل، فيما ارتفع اليوان الصيني بنسبة (0.52) % إلى (7.201) مقابل الدولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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