شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 فى السعودية عيار 18بـ292 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تواصل أسعار الذهب في السعودية تأثرها المباشر بالتقلبات العالمية، حيث سجلت الأسواق المحلية اليوم تحركات طفيفة فى ظل تراجع أسعار المعدن النفيس عالمياً مع انخفاض سعر الأونصة إلى مستويات دون 2,350 دولار.

ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

عيار 24 سجل 389.25 ريال

عيار 22 سجل 356.75 ريال

عيار 21 سجل 340.75 ريال

عيار 18 سجل 292.00 ريال

عيار 14 سجل 227.00 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الاونصة12108.75 ريال

الجنيه الذهب2725.25 ريال

الأونصة بالدولار3232.49 دولار

تواصل أسعار الذهب في الخليج التحرك تماشياً مع الأسعار العالمية، حيث يعكس السوق الخليجي التغيرات الفورية في سعر الأونصة في البورصات العالمية. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع شهية المستثمرين نحو الذهب مع تزايد المخاوف من التضخم وركود محتمل في الاقتصاد العالمي.