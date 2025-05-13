شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار جنيه حجم عمل شركات قطاع الأعمال العام بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تلعب شركات قطاع الأعمال العام دورًا محوريًا فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية بمصر.

وتُسهم هذه الشركات، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في تنفيذ مشروعات متنوعة تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وتتضمن المشروعات التي تنفذها شركات قطاع الأعمال العام إنشاء وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات المعالجة والرفع، بالإضافة إلى بناء المراكز الخدمية والصحية، وتطوير شبكات الكهرباء والطرق، تُنفذ هذه المشروعات في العديد من المحافظات، خاصة في صعيد مصر ووجه بحري، مستهدفة تحسين الخدمات لما يقرب من 60 مليون مواطن.

ومن بين الشركات المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات: شركة العبد العامة للمقاولات، والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، والنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والسد العالي لمشروعات الكهرباء. تُظهر هذه الشركات التزامًا عاليًا بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على الجودة والكفاءة.

تُعد مشاركة شركات قطاع الأعمال العام فى "حياة كريمة" مثالًا على التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وتعكس التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الريفية. تُسهم هذه الجهود فى تقليل الفجوة التنموية بين المدن والريف، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفق ما أعلنته الشركة القابضة للتشييد والتعمير فإنه يتم تنفيذ حجم عمل بقيمة 21 مليار جنيه.