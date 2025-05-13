شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 بعد موجة تقلبات حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، الثلاثاء 13 مايو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك بعد تقلبات حادة سجلها المعدن الأصفر أمس، عندما هبطت الأسعار بأكثر من 175 جنيهًا خلال ساعات الصباح، متأثرة بتراجعات قوية في السعر العالمي لأونصة الذهب.

آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5246 جنيهًا

عيار 21: 4590 جنيهًا

عيار 18: 3934 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا



ويأتي هذا الهدوء النسبي بعد أن سجّل الذهب العالمي أمس انخفاضًا حادًا، مدفوعًا بتحسن شهية المخاطرة في الأسواق عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مبدئي بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.



أنهت واشنطن وبكين جولة من المحادثات التجارية في مدينة جنيف يوم الأحد الماضي، وأعلن الجانبان عن التوصل إلى تفاهمات إيجابية. ورحّب مسؤولون أمريكيون بما وصفوه بـ"اتفاق أولي لخفض العجز التجاري"، في حين أكدت الصين تحقيق "توافق مهم".

وساهم هذا الاتفاق في خفض التوترات التجارية التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بعد تبادل فرض رسوم جمركية بين البلدين، حيث كانت الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم إلى 145%، وردت الصين برسوم بلغت 125%.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد ألمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية خفض هذه الرسوم إلى 80%، إذا ما أسفرت مفاوضات جنيف عن نتائج إيجابية، وهو ما دفع المستثمرين لتقليص مراكزهم في الذهب، متسببًا في تراجعه من ذروة تاريخية بلغت 3500 دولار للأونصة.