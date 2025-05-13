شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "متحف التحنيط".. أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد متحف التحنيط بالأقصر فريد من نوعه، حيث خصص لاستعراض أسرار وطرق وأساليب وأدوات وفنون التحنيط التي اتبعها المصري القديم للحفاظ على أجساد البشر والحيوانات بعد الوفاة.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1997، ليُلقي الضوء على اعتقاد المصري القديم في أهمية الحفاظ على الجسد بعد الوفاة لضمان الخلود في العالم الآخر، لذا كان التحنيط عنصراً أساسياً في الطقوس الجنائزية للمصريين القدماء.

وفقا لوزارة السياحة والآثار؛ يتكون مبنى المتحف من طابق واحد تم تصميمه ليماثل حجره الدفن عند القدماء المصريين من طريق منحدر، وأضواء خافته، يتم تركيزها على القطع المعروضة، والتي تستعرض عملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به، مع عرض العديد من المواد والأدوات المستخدمة في هذه العملية، منها مجموعة من الأواني الكانوبية، اللوحات الجنائزية، المومياوات البشرية والحيوانية، التوابيت، التمائم، وتماثيل المعبودات المرتبطة بالتحنيط.

أسعار تذاكر الزيارة:

‏‎للمصريين: 20 جنيها.

‏‎للطالب المصري: 5 جنيهات.

‏‎للأجنبى: 220 جنيها.

‏‎للطالب الأجنبى: 110 جنيها.

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مواعيد الزيارة:

‎المواعيد الصباحية من 9 صباحا إلى 2 مساء

المواعيد المسائية من 5 مساءا إلى 9 مساء



