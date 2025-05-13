شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13مايو 2025 الجنيه الذهب بـ 36720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



: أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5246 جنيها

عيار 21 يسجل 4590 جنيها

عيار 18 يسجل 3934 جنيها

الجنيه الذهب 36720 جنيها.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.