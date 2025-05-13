الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

الثلاثاء، 13 مايو 2025 02:00 ص

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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